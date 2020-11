EMERGENZA SANITARIA

Barelle da campo e pazienti per terra

Ecco lo stato del Piemonte. Situazione drammatica all’ospedale di Rivoli. L’Asl: "Disagi limitati a pochi casi". Summa (Nursind): "Chiediamo aiuto al governo. Pesanti responsabilità" - VIDEO

Pazienti sulle barelle nei corridoi, alcune a pochi centimetri da terra. Immagini drammatiche quanto inoppugnabili quelle che testimoniano la situazione la notte scorsa nell’ospedale di Rivoli. “Una situazione eccezionale”, la spiegazione dell’Asl To3, come se dall’inizio della pandemia e, ancor più, della seconda ondata le strutture non dovessero affrontare, appunto, situazioni eccezionali. La stessa azienda diretta da Flavio Boraso (che intanto ha gli scatoloni pronti per trasferirsi ad Asti) dove sono state utilizzate barelle da campo dopo aver occupato tutte quelle usate normalmente, fa osservare come quanto denunciato accaduto, abbia riguardato un numero limitato di pazienti. Davvero magra consolazione.

“Di fronte a situazioni del genere non abbiamo più parole, invochiamo l’aiuto del Governo” dice Giuseppe Summa, segretario provinciale del sindacato degli infermieri Nursind. “Pazienti per terra, percorsi riservati al Covid riadattati dal personale, lavori mai fatti e assunzioni in ritardo, tutto questo non dovrebbe accadere. Ci sono precise e pesanti responsabilità nella gestione di un’emergenza ampiamente prevista”.