A lezione da Elkann

Dicono che… la scelta di affidare a John Elkann la passerella inaugurale dell’anno accademico del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino stia creando notevole malcontento tra i giornalisti subalpini. L’iniziativa, in programma venerdì prossimo nell’ambito di Biennale Tecnologia 2020, prevede il confronto tra gli studenti e il nipote dell’Avvocato, in questo caso nelle vesti di editore. Persino il titolo dell’evento – “Sostenibile, accurata, digitale Il futuro dell’informazione secondo Gedi” – pare ai più uno spottone gratuito a Stampubblica, che rischia di trasmettere l’immagine di una professione prona ai poteri forti della carta stampata. Rischia?