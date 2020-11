Alla corte di Renzi



Dicono che… sia stato un premio per la lealtà dimostrata in tutti questi anni (e, chissà, forse pure un buon viatico per la riconferma al vertice del quartiere Lingotto a Torino). Fatto sta che c’è pure il nome di Davide Ricca tra i cinquanta componenti del Comitato Nazionale di Italia Viva, una sorta di parlamentino della nuova creatura fondata più di un anno fa da Matteo Renzi. Con lui altri quattro piemontesi: l’ex parlamentare Cristina Bargero, la valsusina Lucrezia Bono, il giachettiano Giuseppe Genoni, già presidente dell’Agenzia per le casa popolare di Novara, Biella, Vercelli e Vco, e Marta Giovannini, coordinatrice del partito di Cuneo. Il senatore Mauro Marino e l’ex consigliera regionale astigiana Angela Motta avranno invece le chiavi della cassa, dopo essere stati nominati nel ristretto Comitato di tesoreria presieduto da Mattia Peradotto.