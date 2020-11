Covid: Fregolent (Iv), sanitari capro espiatorio Cirio-Icardi

"La sanità di molte Regioni è in grave sofferenza ma la situazione del Piemonte è francamente inaccettabile. Cirio ed il suo assessore alla salute Icardi sono oggi l'emblema dell'incapacità e della mancanza di programmazione". Lo sostiene, in una nota, la deputata piemontese di Italia Viva, Silvia Fregolent. "Già la prima ondata di contagi, in ritardo rispetto al dramma della Lombardia, aveva evidenziato tutti i limiti della giunta di centrodestra ma oggi le colpe sono imperdonabili - aggiunge Fregolent -. A differenza di altre regioni la sanità del Piemonte ha oggettivamente meno carenze strutturali e il governo regionale, insediato oramai nel 2019 a differenza di altri territori, aveva tutto il tempo di organizzarsi. Niente è stato fatto ed in queste settimane le uniche soluzioni sono state quelle di sospendere ferie e permessi al personale sanitario e chiedere l'aiuto dei medici di quelle Ong che la Lega aveva fino ad oggi denigrato: dimostrando quindi la totale inettitudine nel fronteggiare l'emergenza e l'evidente volontà di scaricare le responsabilità su medici e infermieri".