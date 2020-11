Covid: Regione Piemonte, non previste nuove chiusure

"Il Piemonte sta andando bene, i dati ci dicono che la crescita sta rallentando in maniera determinante, in questo momento non dovrebbe esserci da parte nostra nessuna stretta e quindi nessuna nuova chiusura. In ogni caso martedì prenderemo eventuali decisioni". Così l'assesore alla Ricerca applicata Covid Matteo Marnati, a margine della presentazione dell'hotspot dedicato ai test rapidi, allestito al parcheggio dell'Allianz Stadium. La Regione ha già annunciato invece che aumenteranno i controlli su assembramenti e passeggiate. "Abbiamo numeri positivi anche sul tempo di raddoppio - ha aggiunto Marnati - a metà ottobre il numero dei positivi raddoppiava dopo sei giorni, ora dopo nove. Per tutto questo, ringrazio i piemontesi che stanno dando una grande prova di responsabilità".