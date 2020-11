Politica per sport

Dicono che… dopo aver accarezzato l’idea di trasformare la Federatletica piemontese nel suo buen retiro, il numero uno del Coni regionale Gianfranco Porqueddu – classe 1942 e in sella da quasi vent’anni – abbia spostato le sue mire su un’altra federazione, quella di Twirling di cui alle prossime elezioni potrebbe assumere la presidenza nazionale, non perdendo così la ribalta romana. Per il vertice della Fidal, invece, ha gettato nella mischia il professor Bruno Frea, urologo di fama nazionale che in passato fu suo allievo. Sulle reali possibilità di successo del dottore, però, i pareri sono discordanti.