Covid: Icardi, vanno recuperati ex ospedali, come Alba e Bra

"Più riusciamo a sgravare gli ospedali, più riusciamo a curare le altre patologie che in questo momento sono sospese. In Piemonte ci altre strutture che potrebbero essere utilizzate, come gli ospedali dismessi a cui basterebbe consegnare una dote di personale sufficiente. Mi riferisco per esempio agli ex ospedali di Alba e di Bra, in cui abbiamo i letti dentro ma non il personale, che è il vero problema per attivarli". Così l'assessore regionale piemontese alla Sanità Luigi Genesio Icardi a margine della presentazione ai giornalisti del nuovo ospedale da campo allestito al V Padiglione del Parco del Valentino a Torino, in cui verranno curati i pazienti a bassa intensità Covid.