Merce non era contraffatta, dissequestrati 50mila capi

Sono stati dissequestrati gli oltre 50mila accessori e capi d'abbigliamento a marchio Andrew Charles finiti la scorsa primavera al centro di una inchiesta della guardia di finanza di Torino, nell'ambito della quale era indagato per contraffazione Giovanni Merchiori, amministratore della City Denim. Le indagini hanno infatti rivelato che la merce era originale e che era stata effettivamente prodotta nelle quantità commissionate da In Moda, società licenziataria del marchio. L'amministratore di quest'ultima, Matteo Armillotta, ha quindi rimesso la querela e il pubblico ministero, oltre a disporre il dissequestro, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. A rendere noto l'epilogo della vicenda giudiziaria è l'avvocato Fausto Teti, legale dell'imprenditore incensurato Giovanni Merchiori. In seguito agli accertamenti sui capi d'abbigliamento, In Moda si è accordata con City Denim per il ritiro di tutta la merce dissequestrata, ai fini della sua commercializzazione. Le due società si sono inoltre accordate sul pagamento degli ordini della merce.