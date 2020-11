Covid: turbativa e falso, arrestato sindaco nel Verbano

Il sindaco di Premosello Chiovenda, 1.900 abitanti in provincia di Verbania, è stato arrestato dai carabinieri per falso in atti pubblici e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Verbania, il primo cittadino, ora ai domiciliari, avrebbe cordato la creazione di una struttura Covid con la società di gestione della Rsa del paese, nonostante la mancanza di autorizzazione della Regione Piemonte, per un importo di circa 240mila euro. Investimento a carico della stessa società, con la promessa che, alla scadenza, il contratto di gestione sarebbe stato rinnovato senza gara. Nell'inchiesta è indagata a piede libero la responsabile del servizio finanziario del Comune di Premosello Chiovenda. Avrebbe falsificato la data sui documenti con i quali è stato prorogato l'affidamento della gestione della struttura. Le indagini sono scattate la scorsa primavera, durante il primo lockdown, nell'ambito dei controlli disposti in tutte le Rsa per verificare se fossero stati commessi illeciti nel corso dell'emergenza sanitaria che stava provocando ovunque numerose vittime.