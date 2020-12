Torino: Ruffino (Fi), Damilano bene, partiti sono indietro

"Paolo Damilano è una felice anomalia che interrompe il balletto stucchevole che già la politica aveva imbastito per le candidature nelle grandi città. Un imprenditore di successo, un torinese che conosce la città in ogni suo angolo, ne esplora ogni giorno i problemi ma, soprattutto, si sottrae al gioco del do ut des". Così, in una nota, la parlamentare di Forza italia Daniela Ruffino. "La sua candidatura non è una fuga in avanti, segnala semmai quanto indietro siano rimaste le forze politiche – aggiunge –. Per una candidatura civica come quella di Damilano non servono tavoli nazionali o sedute spiritiche: un candidato civico è un'offerta di servizio alla propria città. Se le forze politiche hanno cuore e testa, accolgono e ringraziano tanta disponibilità e si mettono a lavorare per un sindaco di svolta".