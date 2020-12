Giorgetti si è fermato a Eboli

Dicono che… l’indiscrezione, per quanto priva di conferme ufficiali, abbia agitato i vertici locali della Lega, già in fibrillazione in vista dell’annunciato cambio del coordinatore regionale. Eppure c’è chi assicura che Giancarlo Giorgetti, in gran segreto, qualche giorno fa abbia incontrato a Torino un noto esponente del mondo economico-finanziario e poi sia salito in Val di Lanzo, a Ceres, accolto da Sergio Eboli, notabile democristiano della zona, a lungo sindaco prima di passare la fascia al figlio Davide. Il numero due della Lega, eminenza grigia e architetto delle retrovie, avrebbe anche approfittato dell’occasione per sondare il gradimento della candidatura dell’amico Paolo Damilano.