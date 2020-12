Enrico il Vecchio

Dicono che… ci sia lo zampino di Filippo Vecchio nell’articolo di Enrico Salza, “sollecitato a riflettere” sul candidato sindaco dal vicedirettore della Stampa Paolo Griseri. Del resto è proprio sotto l’ala dell’ex banchiere che Vecchio, oggi “head of identity, communication and innovation culture” di Intesa Sanpaolo, ha mosso i suoi primi passi professionali, in piazza San Carlo prima come responsabili delle relazioni esterne di Sanpaolo Imi e poi come capo ufficio stampa. Per anni in Compagnia di San Paolo, al fianco dell’allora presidente Luca Remmert, ha frequentato a lungo i palazzi romani, nello staff di Palazzo Chigi con Prodi e D’Alema, e nella stagione montiana in veste di portavoce del ministro al Welfare Elsa Fornero.