Molinari sotto la Cupola

Dicono che… il tradizionale scambio di auguri abbia offerto l’occasione a Riccardo Molinari per sondare gli umori della Lega novarese in vista dell’imminente cambio al vertice regionale. Alla presenza di tutti i big locali (da Massimo Giordano al sindaco Alessandro Canelli) il segretario uscente nonché capogruppo alla Camera ha fatto il punto della situazione, ottenendo un sostanziale via libera sul nome di Alessandro Giglio Vigna quale commissario del nuovo partito salviniano. Con due importanti condizioni: che il mandato sia di breve durata, fino alla celebrazione delle assise, e che il prossimo reggente venga affiancato da esponenti di peso di ogni territorio, a partire dal senatore Enrico Montani. Al netto di qualche critica manifestata sulla selezione del personale politico, unanime è stata l’indicazione sul futuro: al congresso Molinari dovrà tornare saldamente in sella.