Stellantis: Uliano, presidieremo scelte e piani industriali

"Il gruppo Stellantis è una grossa opportunità per il gruppo Fca, per gli stabilimenti italiani la loro prospettiva e soprattutto per la messa in sicurezza dell'occupazione. Come sindacato dobbiamo presidiare bene le scelte e i piani industriali futuri ed evitare contraccolpi su stabilimenti e occupazione". Lo sottolinea Ferdinando Uliano, responsabile Auto della Fim Cisl. "Abbiamo già inoltrato - spiega Uliano - la richiesta di incontri, appena costituita Stellantis, ai vari livelli da quello nazionale, europeo e mondiale. La fusione con il gruppo Psa è strategica e per questo il confronto partirà dai nuovi piani industriali. Per noi sarà importante il ruolo che verrà assegnato all'Italia nei vari ambiti a partire dalla ricerca, al rilancio dei marchi italiani come Alfa Romeo e Maserati con l'obiettivo di mettere in sicurezza stabilimenti e occupazione. Con la costituzione del quarto costruttore al mondo, con oltre 8 milioni di auto, possono determinarsi le sinergie e i vantaggi su piattaforme e modelli per affrontare positivamente questi cambiamenti. Nel frattempo in Fca abbiamo messo in sicurezza tutti gli investimenti previsti nel vecchio piano: sono tutti ultimati o in corso di completamento entro il 2021. Ci sono nuovi modelli, nuovi restyling di tutti i prodotti, investimenti sui motori, quindi si sta andando nella direzione giusta".