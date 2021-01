Stellantis: via libera fusione assemblea Psa

Primo via libera alla fusione tra Psa e Fca. L'assemblea speciale degli azionisti titolari di voto doppio in Psa, ha dato via libera all'operazione con oltre il 99% dei voti e ha, al contempo, abolito il diritto al voto doppio riservato ad alcuni soci del capitale del gruppo francese. Si tratta della prima delle tre assemblee che daranno oggi vita a Stellantis. In questi minuti ha preso il via quella per i soci ordinari di Psa, chiamati anche loro a votare la fusione e l'indicazione dei membri del board. Alle 14,30 infine, ci sarà l'assemblea di Fca.

L'assemblea generale straordinaria di Psa ha approvato con il 99,85% dei voti favorevoli la fusione con Fca, che darà vita a Stellantis. All'assemblea era presente circa il 74% del capitale di Psa. Nel dettaglio i soci hanno votato favorevolmente al trasferimento del patrimonio di Psa in Fca, che diventerà Stellantis. Approvati con percentuali superiori al 99% anche gli altri due punti all'ordine del giorno: l'abolizione del diritto di voto doppio e il conferimento dei poteri per il completamento dell'operazione. "Il consiglio di sorveglianza di Psa augura la piena riuscita di Stellantis", ha dichiarato Louis Gallois, il presidente del consiglio di sorveglianza di Psa, chiudendo l'assise.