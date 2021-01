Stellantis: Damilano, per Torino è spinta a crescere

"In una Torino che ha le carte in regola per tornare a contare sull'atlante d'Europa la nascita di Stellantis è una grande opportunità". Così, in una nota, Paolo Damilano, imprenditore e candidato sindaco di Torino. "Exor sarà la prima azionista di un colosso da 180 miliardi con 15 marchi importanti - ricorda Damilano, che nelle scorse settimane ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla guida del capoluogo piemontese con un progetto civico vicino al centrodestra -. Il compito di chi crede in Torino sarà quello di valorizzare la città, di ottenere da questa storica intesa per l'Industria mondiale e non solo dell'auto un'ulteriore spinta a crescere. La nuova alleanza non potrà che prendere coscienza che qui sul territorio ci sono professionalità di straordinaria qualità e che saranno fondamentali per lo sviluppo di questa grande sfida. Il compito di chi governa la città sarà aprire subito un dialogo senza sguardi nostalgici al passato e intraprendere tutte le strade possibili per la tutela del territorio e dei lavoratori". "Possiamo costruire con il nuovo gruppo opportunità e sinergie senza dimenticare che l'esperienza e il know how maturati a Torino - conclude Damilano - devono essere una grande opportunità per confermare e tramandare una scuola di assoluta qualità e di valore internazionale".