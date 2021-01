Stellantis: Chiamparino, Torino resti una testa strategica

"Con Stellantis nasce un gruppo dalle forti potenzialità strategiche a livello globale, con una solida presenza in Europa e nel continente americano, e interessanti prospettive verso i nuovi mercati dell'estremo Oriente. L'ambizione di Torino e del Piemonte, nonostante gli squilibri nella governance del gruppo, deve essere quella di rimanere una delle teste strategiche di Stellantis, sviluppando nuove produzioni dall'elettrico ai motori a scoppio più innovativi". E' il commento di Sergio Chiamparino, ex sindaco di Torino ed ex presidente della Regione Piemonte, oggi consigliere regionale Pd. "Bisognerà saper fare sistema, sia per garantire nuovi investimenti sia per difendere e accrescere l'occupazione. Credo che per le ambizioni di Stellantis sul versante della mobilitaà sostenibile, l'automotive torinese costituisca una risorsa importante di imprenditorialità, conoscenza e saper fare", sottolinea Chiamparino.