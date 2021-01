Stellantis: Re David (Fiom), pronti a fare nostra parte

"Mi auguro che la nascita di Stellantis abbia riflessi positivi sui rapporti sindacali e che Fca torni nel perimetro della contrattazione collettiva nazionale". E' l'auspicio di Francesca Re David, segretaria generale della Fiom. "Questa alleanza apre grandi opportunità, anche se non mancano i rischi legati alle sinergie e alle sovrapposizioni. Chiediamo all'azienda che per il piano industriale ci sia un confronto con il sindacato e che ognuno faccia la sua parte. E' un cambiamento storico che può determinare un cambiamento più generale", sottolinea Re David che chiede unità sindacale e invita il governo "a smetterla di stare a guardare". "Dieci anni fa quando la Fiat ha messo in contrapposizione lavoro e diritti - afferma la leader della Fiom - abbiamo detto no al contratto specifico di primo livello. L'azienda però, allora, non ha rotto solo con la Fiom, è anche uscita dal sistema della contrattazione collettiva nazionale. In questi anni noi siamo rimasti al tavolo in tutte le trattative in cui c'era da salvaguardare l'occupazione, abbiamo firmato gli accordi e di recente i protocolli per far fronte all'epidemia".