Sanità: ospedale unico Torino Sud, area Vadò è idonea

La perizia asseverata curata dal Politecnico di Torino su incarico dell'ASLTO5 ha stabilito che l'area di Vadò è idonea per realizzare il nuovo ospedale unico della zona Torino Sud. Lo comunicano, in una nota congiunta, i sindaci di Moncalieri e Trofarello, Paolo Montagna e Gianfranco Visca. "Si chiude così la fase di valutazione, e per questo ringraziamo il Presidente della Regione Cirio che ha voluto questo approfondimento prima di compiere i passi successivi - dicono i due primi cittadini -. Ora si proceda speditamente: chiediamo al direttore dell'ASLTO5, Massimo Uberti, di avviare, come da accordo di programma, la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera. Noi siamo a disposizione della Regione Piemonte per compiere tutti i passi necessari di nostra competenza, a partire dalle varianti agli strumenti urbanistici. Ringraziamo i 38 colleghi sindaci del territorio con cui già nel 2016 abbiamo condiviso questo percorso, facendo prevalere gli interessi di tutti rispetto a quelli di campanile".