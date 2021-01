Vaccino: Torino, "Vaccine day" volontari trasporto sanità

Domani a Torino sarà "Vaccine Day" dedicato ai volontari del Trasporto Sanitario (Croce Verde, Croce Giallo-Azzurra ed altre associazioni aderenti ad Anpas Piemonte). L'Asl Città di Torino dedica, infatti, a loro una sessione speciale di vaccinazioni, presso i presidi ospedalieri "Maria Vittoria", "Martini", "Oftalmico" e "San Giovanni Bosco". E' prevista la somministrazione di 600 dosi vaccinali. I volontari del trasporto sanitario sono stati, infatti, "fin dall'inizio della pandemia, sempre in prima linea, accanto agli operatori sanitari, con i loro mezzi, che sono stati utilizzati non solo per il trasporto dei pazienti non deambulanti, ma anche come 'ambulatori' in cui effettuare i tamponi alla cittadinanza. Un importante lavoro di squadra tra volontari e personale sanitario, che ha permesso di affrontare i periodi più critici della pandemia".