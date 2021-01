Torino: lista d'attesa per carta d'identità è di due mesi

È ancora di un paio di mesi l'attesa, a Torino, per fare la carta d'identità. A dare un aggiornamento sui temi delle anagrafi, l'assessore Sergio Rolando in risposta a un'interpellanza del capogruppo di Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo. Rolando ha spiegato che nella sede centrale sono presenti pratiche arretrate, circa 60 giorni per le carte d'identità mentre sono 3.700 le domande online per l'immigrazione pervenute da fine settembre e 4.620 i cambi indirizzo online dal 16 ottobre. Quanto alle sedi decentrate, ha aggiunto, "le pratiche vengono lavorate immediatamente e appuntamenti e tempi d'attesa sono variabili", con 200 appuntamenti aggiuntivi il sabato mattina. A proposito delle sedi decentrate l'assessore ha osservato che sono tutte riaperte tranne quelle di piazza Astengo e via Leoncavallo, nella circoscrizione 6. "Al momento - ha spiegato - per via Leoncavallo finché non troveremo personale idoneo con il concorso in atto. Ma è nostra intenzione, sia qui che in via Astengo, aprire in tempi rapidissimo un totem presidiato per l'emissione di certificati". A questo proposito Petrarulo ha sottolineato la necessità di "riattivare gli uffici anagrafici per questa circoscrizione, perché un totem non è un'anagrafe".