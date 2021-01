Covid: polizia scopre party privato, multati 16 ragazzi

La segnalazione dei vicini era giusta. In quell'alloggio nel quartiere Nizza di Torino si festeggiava. Sedici persone, chi su terrazzino, chi in salotto, tutte senza mascherine e senza che venissero rispettate le regole sul distanziamento sociale. La polizia è intervenuta alle 23 di sabato scorso, dopo che i residenti avevano chiamato per denunciare la riunione illecita. "E' una festa per stare in compagnia", hanno cercato di giustificarsi i figli dei proprietari dell'alloggio, che, approfittando dell'assenza dei genitori, avevano invitato per il party amici di età compresa fra i 16 e i 22 anni. Ora per tutti scatterà una sanzione amministrativa per violazione delle norme anti-Covid.