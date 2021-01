Sacri Monti, Elisabetta Sgarbi nuova presidente

Elisabetta Sgarbi, scrittrice, produttrice musicale, cinematografica, ideatrice del festival La Milanesiana e della casa editrice La nave di Teseo, di cui è direttore, è la nuova presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, patrimonio dell’umanità Unesco. La nomina è stata ratificata dal presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha rinnovato anche i 13 componenti del Consiglio, in accordo con i Comuni e le Diocesi locali di un comprensorio che abbraccia le province di Vco, Biella, Vercelli, Novara, Alessandria e Torino per la parte piemontese e le province di Como e Varese per la parte lombarda. Elisabetta Sgarbi è stata scelta in una rosa di 17 candidati. "Sono contenta - dice l'assessore alla Cultura e Turismo, Vittoria Poggio - che questa istituzione così importante sia stata affidata ad una persona di grande cultura e spessore intellettuale che saprà valorizzare questi tesori di cui Piemonte e Lombardia sono custodi>. Soddisfatto si è detto anche l'assessore all'Autonomia e Cultura della Lombardia Stefano Bruno Galli: "Elisabetta Sgarbi, grande organizzatrice di cultura è la persona giusta per dare valore ad un bene così straordinario".