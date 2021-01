Bar e ristoranti, c'è disperazione ma le norme si rispettano

"Non abbiamo aderito e non condividevamo il metodo della protesta pur sapendo benissimo il disagio della categoria perché la legalità è la cosa più importante. Le leggi e le norme si rispettano e quando non le si condivide bisogna fare la battaglia per cambiarle". Così, all'Adnkronos, il presidente nazionale di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri sulla protesta #IoApro1501 promossa online dai ristoratori contro le misure previste dal Dpcm per contrastare la pandemia da Covid 19. "In Piemonte come a Torino e provincia l'adesione è stata davvero bassissima - aggiunge - anche se dispiace che qualche ristoratore abbia preso multe perché sapere che un collega è stato sanzionato per un atto di disperazione è una cosa che non fa piacere".