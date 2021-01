Stellantis: Tavares, opportunità per tutti i 14 brand

"Abbiamo un portafoglio di 14 marchi iconici, su alcuni non abbiamo investito così tanto. Ci saranno opportunità di business per alcuni brand che potranno avvalersi delle sinergie e rilanciarsi, ci saranno modelli sorelle o cugine". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis. "Ci focalizzeremo su questi brand esistenti, puntando su una loro crescita redditizia come abbiamo fatto sul mercato americano", ha sottolineato.