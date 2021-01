Stellantis: Tavares ieri è stato a Torino, oggi a Melfi

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares - secondo quanto si apprende - è stato ieri a Torino, dove ha visitato alcune realtà del comprensorio di Mirafiori. Oggi andrà allo stabilimento di Melfi, dove si producono la 500X, le Jeep Renegade e Compass. Lo accompagnano alcuni manager del gruppo. "Mi sembra normale che ci siano le visite ufficiali degli stabilimenti da parte dell'amministratore delegato Tavares. Mirafiori richiede nuovi prodotti e nuovi progetti che coinvolgano anche governo ed enti locali viste le dimensioni dello stabilimento", osserva Giorgio Airaudo, segretario generale della Fiom Piemonte. "Un segnale di attenzione per Torino, per la sua storia e per uil su futuro", commenta Davide Provenzano, segretario generale della Fim Torino e Canavese.