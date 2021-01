Svastica davanti scuola Bra, sindaco: "gesto ignobile"

Vandali hanno imbrattato la scorsa notte il muro di un palazzo davanti alla scuola materna Gianni Rodari, nel centro di Bra, in provincia di Cuneo: una svastica nera con la scritta nazista "Sieg Heil". "Un gesto ignobile, che dimostra due volte l'ignoranza di queste persone - commenta il sindaco Gianni Fogliato a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata della memoria -: non conoscono la storia e il lavoro dei maestri per educare anche i più piccoli alla cittadinanza attiva". L'amministrazione ha chiesto ai proprietari del palazzo di rimuovere la scritta. La polizia municipale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona per individuare gli autori.