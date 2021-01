Trasporti: Bonomo (Pd), Regione trovi soluzioni per Canavese

"La Regione trovi subito una soluzione per le corse dei mezzi pubblici negli orari di punta. Non ci devono più essere treni e bus strapieni o utenti lasciati a piedi". Lo afferma Francesca Bonomo, deputata Pd, assecondando un appello lanciato nei giorni scorsi nel Canavese da studenti e pendolari sulla situazione trasporti. "Lo avevamo detto - dichiara - che con la ripresa delle lezioni in presenza dopo le vacanze natalizie i problemi non sarebbero mancati. Neanche la presa di posizione degli amministratori locali dell'alto Canavese è servita a sbloccare la situazione. Alla fine dello scorso anno il Governo ha stanziato 300 milioni di euro, di cui 20 destinati al Piemonte, inseriti nel Bilancio 2020 proprio per potenziare il trasporto pubblico locale. Chiediamo all'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, di monitorare con attenzione la situazione, visti i disagi riscontrati in questa settimana dopo la ripresa della didattica in presenza com'è accaduto per esempio sulla linea bus Ivrea-Torino: noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma c'è bisogno del massimo impegno da parte della Regione, dell'Agenzia della mobilità piemontese e di Gtt, oltre che di tutti i vettori che garantiscono il servizio nel Canavese, nel Ciriacese e nelle Valli di Lanzo affinché si trovi la soluzione ideale per risolvere i problemi che effettivamente ci sono, dovuti anche al fatto di dover rispettare una capienza massima del 50 per cento dei mezzi pubblici".