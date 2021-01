Compagnia San Paolo: Messina, Torino e Piemonte strategici

"Il Piemonte e Torino, aree in cui opera la Compagnia San Paolo, sono per noi strategici e di grande attenzione con la presenza del grattacielo e il forte investimento che stiamo realizzando in piazza San Carlo per la nuova sede del nostro museo, rappresentazioni emblematiche della vicinanza al territorio dove la Compagnia esprime le sue potenzialità". Lo ha sottolineato Carlo Messina, ceo di intesa San Paolo. "La territorialità della Fondazioni - ha spiegato - è determinante per le radici italiane della Banca. Senza la presenza delle Fondazioni, Intesa Sanpaolo non potrebbe essere considerata un asset strategico per il Paese quale è oggi".