Cdp: oltre 430 milioni di euro per 2.000 imprese Piemonte

Nei primi sei mesi di attività della sede territoriale torinese, inaugurata a luglio 2020, Cdp ha supportato quasi 2.000 imprese piemontesi con oltre 430 milioni di euro di risorse erogate. Risultati che segnano una crescita del 166% nei volumi movimentati e del 95% in termini di imprese servite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'ufficio non era ancora operativo. I dati sono stati resi noti nel webinar Spazio Imprese trasmesso sulla piattaforma Cdp Live, a cui hanno partecipato l'assessore al bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, la vicepresidente dell'Unione Industriali di Torino e della Fondazione Crt Anna Ferrino, Fabrizio Gramaglia di Finpiemonte, l'ad di Prima Industrie Gianfranco Carbonato e il responsabile della divisione Cdp Imprese Nunzio Tartaglia. Le aziende coinvolte sono soprattutto piccole e medie di diversi settori: manifattura, automotive, aeronautico, agroalimentare e servizi. Fra le pià recenti operazioni dirette finalizzate in Piemonte da Cassa Depositi e Prestiti ci sono quelle con Prima Industrie, Guala Dispensing e Mecaer. Dallo studio 'L'economia piemontese - le 5 eccellenze da cui ripartire' coordinato da Andrea Montanino, chief economist del Gruppo Cdp, emerge che i punti di forza del Piemonte sono: la manifattura 4.0, la chimica verde, il design e le industrie creative, il sistema degli interporti, la città metropolitana di Torino. "Da queste bisogna partire per favorire la ripresa del sistema economico. I risultati dei primi mesi di attività della sede torinese mostrano che la presenza di Cdp sul territorio e' un elemento sempre più importante per il sistema imprenditoriale e per l'intera economia del Piemonte", spiega Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer Cdp.