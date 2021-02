LOTTA AL COVID

Vaccini agli anziani dal 21 febbraio

Il Piemonte fissa la data per la seconda fase delle vaccinazioni, quella che riguarda gli over 80. Interessati circa 360mila cittadini. L'incognita del taglio delle forniture. Il governatore Cirio: "Abbiamo rimodulato il piano sulla base delle nuove consegne"

La campagna vaccinale per gli over 80, in Piemonte, partirà il 21 febbraio. È quanto è stato deciso oggi durante l’incontro cui hanno preso parte il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, insieme ai commissari dell’Unità di crisi Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo. Sono 360mila i cittadini piemontesi con più di 80 anni coinvolti in questa seconda fase della vaccinazione che si svolgerà nei distretti sanitari delle Asl e non negli ospedali. Saranno utilizzate tutte le forniture Pfizer e Moderna avanzate dalla Fase 1, quella che ha interessato gli operatori sanitari, e verranno coinvolti per le prenotazioni i medici di famiglia.

Già questa mattina Cirio aveva assicurato che il Piemonte avrebbe concluso la prima fase “entro la fine di febbraio”, naturalmente “se non ci saranno altri cambiamenti da Roma e Bruxelles” ha detto riferendosi ai recenti tagli nell’approvvigionamento delle fiale da parte delle principali aziende farmaceutiche. “Per i vaccini Pfizer – ha proseguito Cirio – abbiamo rimodulato il piano sulla base delle nuove consegne e abbiamo ricevuto le prime 4.800 dosi di Moderna, vaccino su cui c’è stato un taglio del 20 per cento”.

Intanto, con le 9.494 somministrazioni di oggi, il Piemonte ha raggiunto le 201.510 dosi inoculate (delle quali 63.858 rappresentano già il richiamo). In attesa delle nuove forniture in arrivo, è stato utilizzato il 97,9% delle 205.780 dosi finora disponibili.