A tavola con Damilano

Dicono che… forse abbia scambiato la competizione elettorale per uno dei tanti programmi televisivi in cui si sfidano ristoratori e chef. Insomma, Paolo Damilano ai tavoli politici sembra preligere per ora le tavole imbandite. Battute a parte, la campagna elettorale dell'imprenditore cuneese aspirante sindaco di Torino si sta concentrando sul settore della ristorazione, come dimostrano gli ultimi post pubblicati sulla sua pagina facebook in cui passa in rassegna alcuni dei più rinomati locali cittadini (da La Ville di piazza Solferino al Bastimento di via della Rocca, dalla Taverna delle Rose di via Massena al Vittoria di via Carlo Alberto). Giusto concentrarsi sulle eccellenze da valorizzare, ma qualcuno dovrebbe invitarlo a varcare i confini del centro cittadino, spingendosi in quelle periferie che talvolta evoca e in cui mira a fare incetta di voti, grazie al sostegno della Lega. Pure lì ci sono ottime trattorie e piole. Mica aspetterà la monorotaia per andarci?