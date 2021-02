POLVERE DI (5) STELLE

Appendino: "Rispetto Di Battista, ma il M5s ha fatto la scelta giusta"

La sindaca di Torino plaude al voto grillino su Rousseau. "Auspicavo questo esito perché credo che un movimento con tanti rappresentanti debba prendersi la responsabilità di governare". E si auspica che Dibba "possa tornare e fare la sua parte"

In minoranza nel suo stesso gruppo consiliare della Sala Rossa, Chiara Appendino saluta con soddisfazione l’esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera al sostegno del M5s al governo Draghi. “Rispetto Alessandro Di Battista, la sua storia e quello che ha fatto per il Movimento, ma penso che il sì al governo Draghi sia una scelta responsabile”, afferma la prima cittadina di Torino che pure, da “autosospesa” dal movimento dopo la condanna subita a sei mesi per falso ideologico nella vicenda Ream non ha votato limitandosi a esprimere un’indicazione a favore della posizione assunta dai maggiorenti del partito.

“Spero che un giorno Alessandro possa tornare e fare la sua parte per il Movimento, che credo sia la casa di tutti – aggiunge ai microfoni di Radio Veronica One, confermando il suo tratto governista – ma c’è stato un voto e penso sia giusto rispettarlo. Io auspicavo questo esito, l’ho anche detto pubblicamente, perché credo che un movimento con tanti rappresentanti in Parlamento debba prendersi la responsabilità di governare. Ora spero che temi come innovazione, ambiente e welfare vengano messi al centro dell’agenda di questo governo e, come sindaca, che le città siano coinvolte in particolare sul Recovery Plan e che queste risorse arrivino presto nelle nostre comunità”.