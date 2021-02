Cassa di Profumo

Dicono che… per qualche giorno avesse davvero accarezzato l’idea di poter tornare al governo, addirittura con lo stesso incarico ricoperto nell’esecutivo di Mario Monti, ministro dell’Università. Eppure chi lo conosce bene sa che Francesco Profumo non si è certo perso d’animo e lenita rapidamente la delusione pare abbia messo ancora più a fuoco il suo reale obiettivo: Cassa depositi e prestiti. L’ex rettore del Politecnico, infatti, stufo del trantran in Compagnia di San Paolo, non disdegnerebbe il vertice della banca di Stato finanziata con il risparmio postale italiano. Tra le oltre 500 poltrone pubbliche che si libereranno nei prossimi mesi, Cdp con un consiglio di 14 membri e un patrimonio di 410 miliardi di euro da gestire, è quella che fa più gola.