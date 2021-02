BERLUSCONES

"Cambiamo" (partito), Napoli e Ruffino lasciano Forza Italia

I due parlamentari piemontesi, da tempo su posizioni critiche, mollano Berlusconi. L'approdo è la nuova formazione fondata dal governatore ligure Toti. "Nessuna polemica ma è arrivato il momento di dare una svolta"

La decisione era nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità. Daniela Ruffino e Osvaldo Napoli lasciano Forza Italia. L’approdo dei due parlamentari piemontesi è “Cambiamo”, la creatura politica del governatore ligure Giovanni Toti che in terra alessandrina annovera già il senatore Massimo Berutti. Dopo aver frequentato “Voce libera”, l’associazione promossa da Mara Carfagna, di fronte alle titubanze della neo ministra per il Sud del governo Draghi, hanno deciso di rompere gli indughi e mollare Berlusconi. “Ho inviato la comunicazione oggi nel pomeriggio al mio gruppo. Nessuna polemica con FI, ma penso che ci siano momenti importanti di cambiamento e svolta – spiega Ruffino –. È un cammino che desidero fare con forza sul territorio. In FI ho lavorato con entusiasmo e portando tanti risultati, sono stata sempre la prima eletta, il primo sindaco donna nel mio comune, la prima consigliera provinciale eletta a Torino. Il mio modo di lavorare è stare in mezzo alla gente, domani terremo una conferenza stampa per annunciare il futuro”. Schierati apertamente contro la linea filo sovranista che alberga in vasti strati del partito, Ruffino e Napoli (assieme al collega lombardo Guido Della Frera) erano da tempo collocati su posizioni critiche anche sulla gestione del coordinatore regionale Paolo Zangrillo.

I tre transfughi vanno ad aggiungersi agli altri cinque deputati totiani: Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. Del nuovo gruppo faranno parte anche due deputati di “Popolo Protagonista”, Gianluca Rospi e Fabiola Bologna. A Palazzo Madama, invece, oltre a Berutti Cambiamo (con Idea) schiera Gaetano Quagliariello Paolo Romani.

A due giorni dal giuramento del nuovo governo non si placano dunque le polemiche dentro Forza Italia. Nonostante il tentativo di Silvio Berlusconi di calmare le acque mettendo mano all’organizzazione interna con una serie di promozioni: Antonio Tajani viene nominato coordinatore nazionale, Anna Maria Bernini sua vice e Licia Ronzulli, considerata la più filosalviniana tra gli azzurri, responsabile per i rapporti con gli alleati del centrodestra.