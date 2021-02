Covid: affittano casa per festa compleanno, giovani multati

Affittano per la festa di compleanno un appartamento, ma i vicini preoccupati dai rumori molesti chiamano la polizia. Una decina di ragazzi, tutti sulla ventina, sono stati sanzionati per aver violato le norme per il contenimento del Covid 19. E' accaduto a Torino, in un condominio di corso Lombardia. Gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna hanno sorpreso i giovani nell'alloggio, affittato online, mentre bevevano alcolici. Su un tavolo c'era anche dell'hashish per il quale tre dei ragazzi presenti sono stati sanzionati.