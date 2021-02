Covid: Piemonte, 765 nuovi casi e 12 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 108 dopo test antigenico), pari al 3,7% dei 20.595 tamponi eseguiti, di cui 14.138 antigenici. Dei 765 nuovi casi, gli asintomatici sono 253 (33,1 %). I casi sono così ripartiti: 103 screening, 404 contatti di caso, 258 con indagine in corso; per ambito: 12 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 85 scolastico, 668 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 242.175. I ricoverati in terapia intensiva sono 130 (invariati rispetto a ieri) quelli non in terapia intensiva sono 1.857 (+8). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.608. Sono, invece, 12 i decessi di persone positive per un totale di 9.257 dall'inizio della pandemia. I pazienti guariti sono complessivamente 220.323 (+582 rispetto a ieri).