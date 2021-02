Marnati, da S.Siro insulto a chi lotta contro pandemia

"Le immagini di migliaia di tifosi fuori dallo stadio di San Siro prima del derby di Milano sono un insulto a chi sta lottando contro la pandemia". Lo afferma l'assessore alla Ricerca applicata Covid della Regione Piemonte, Matteo Marnati. "Se lo Stato non è in grado di evitare questi assembramenti, ormai molto comuni - aggiunge - è arrivato il momento di revisionare le regole per tornare a vedere le partite negli stadi con il contingentamento dei posti, regole rigide, distanziamento e mascherine, che garantiscano la massima sicurezza sanitaria. Non possiamo permetterci di gestire nuove ondate".