Vaccini: campagna over 80 al via a Biella, 180 inoculazioni

Sono 180 gli over 80 vaccinati oggi nel Biellese, 120 a Biella, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, e 60 a Cossato, presso la Casa della Salute. Tra i primi anziani a ricevere la propria dose Pier Giovanni, 87enne di Andorno, accompagnato dalla moglie Maria Teresa, con cui è sposato da 50 anni. Ha 91 anni, invece, Eva di Candelo, due figli, due nipoti e quattro pronipoti, la prima donna over 80 vaccinata oggi. Vaccinata a Cossato anche una coppia di over 80 sposati da ben 58 anni. Per il via alle vaccinazioni degli over 80 erano presenti a Biella il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, l'assessore comunale alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sala e il direttore sanitario dell'Asl di Biella, Francesco D'Aloia. A Cossato c'erano invece il direttore amministrativo dell'Asl di Biella, Carla Becchi, il sindaco di Cossato, Enrico Moggio, il direttore distrettuale dell'Asl di Biella, Barbara Bragante, e il medico di Medicina generale, Francesco Gallio.