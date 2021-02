Embraco: Regione Piemonte al Mise, urgentissimo tavolo

Il Consiglio regionale del Piemonte discute oggi sulla crisi dell'ex Embraco. Obiettivo, impegnare la Regione su azioni che portino a tutelare i 400 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri, la cui cassa integrazione scade a luglio. "Oggi stesso - ha annunciato l'assessore al Lavoro della Giunta Cirio, Elena Chiorino, che in una lunga informativa ha ricostruito la travagliata storia dello stabilimento - chiederemo un tavolo urgentissimo al Mise". Le forze politiche, con lo scopo di dare maggiore forza all'impegno del Consiglio regionale, nel dibattito in corso stanno esprimendo in modo bipartisan la volontà di convergere su un unico documento da approvare all'unanimità. Alcuni consiglieri di opposizione, come il capogruppo Luv Marco Grimaldi e l'esponente Pd Diego Sarno, hanno sottolineano anche l'importanza di occuparsi dei "presupposti di fondo in cui avvengono questi esempi di cattiva imprenditoria, perché non debbano più ripetersi". E' necessario, hanno detto, "dare maggiore efficacia all'intervento pubblico, per esempio sanzionando gli imprenditori che sfruttano irresponsabilmente e solo per il loro tornaconto personale le risorse pubbliche".