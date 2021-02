Stellantis: presidio Rifondazione Comunista a Mirafiori

Oggi, dalle 13 alle 14,15, davanti alla porta 2 di Mirafiori, in corso Tazzoli, si terrà un presidio volantinaggio e un comizio del segretario provinciale Prc-Se di Torino Ezio Locatelli per illustrare le proposte di Rifondazione Comuniste per la difesa dei posti di lavoro negli stabilimenti italiani della Stellantis, nato dalla fusione di Fca e Psa. A fronte di 37 mila auto prodotte a Torino, di cui 19 mila 500E - dice Locatelli - è evidente che le attuali produzioni, anche se rafforzate, non sono sufficienti a garantire gli occupati torinesi. Come le attuali missioni non danno certezza agli Enti centrali. Con tutti i rischi legati alla duplicazione presenti in Stellantis e alla drastica semplificazione, e quindi meno forza lavoro necessaria, legata allo sviluppo elettrico. Cosa serve per proteggere il lavoro?".