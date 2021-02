Vaccini: Icardi, con ok AstraZeneca si velocizza campagna

"Ora si può finalmente guardare con più fiducia al futuro". L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, coordinatore nazionale della Commissione Salute, commenta il via libera del Ministero all'utilizzo del vaccino AstraZeneca sui soggetti fino a 65 anni. "E' il provvedimento che le Regioni - ricorda - avevano invocato all’unanimità al ministro Speranza, attraverso la Commissione Salute, per allineare l'Italia alle modalità della vaccinazione adottate negli altri Paesi europei". "Il vaccino AstraZeneca, a differenza di quello Pfizer, può essere agevolmente conservato, trasportato e utilizzato a temperature normali, tra 2 e 8 gradi centigradi, come avviene ad esempio per i vaccini antinfluenzali, per almeno 6 mesi - ricorda Icardi - si potranno quindi destinare le forniture Pfizer, che invece richiedono somministrazioni in apposite strutture vaccinali attrezzate per mantenere una catena del freddo decisamente più complessa, alla popolazione più anziana, velocizzando in modo sensibile l'intera campagna vaccinale".