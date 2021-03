Torino: Beni Comuni, nascono Albo dei Garanti e Consulta

A Torino nasce l'Albo dei Garanti, composto da esperti in discipline giuridiche, economiche, urbanistiche, ecologiche e sociali e da cittadini con comprovata sensibilità sul tema dei beni comuni, e la Consulta Permanente dei Beni Comuni Urbani. E' quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale sulla base del Regolamento per il governo dei beni comuni urbani della Città di Torino, entrato in vigore dal 16 gennaio 2020. La Consulta Permanente sarà formata da 11 componenti sorteggiati garantendo un'adeguata presenza di esperti e con un occhio attento alla parità di genere, e avrà funzioni consultive e arbitrali in caso di controversie. Sarà inoltre luogo di confronto "per agevolare visioni condivise su metodologie e pratiche di riattivazione della cittadinanza in senso democratico e orizzontale". Il presidente sarà nominato dalla sindaca, su proposta dei membri, e svolgerà funzioni di coordinamento e di raccordo delle proposte, istanze e suggerimenti emersi dall'operato della Consulta.