Stellantis: agli azionisti dividendi per 1 miliardo

Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato la distribuzione di 1 miliardo di euro di dividendi agli azionisti, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del 15 aprile. Fca, nonostante gli impatti del Covid-19, ha chiuso il 2020 con un Ebit adjusted a 3,7 miliardi di euro e margine al 4,3%, un utile netto in pareggio e utile netto adjusted a 1,9 miliardi di euro. I ricavi segnano una perdita del 20% a -86,6 miliardi, il free cash flow industriale si attesta a 0,6 miliardi di euro. Psa ha chiuso il 2020 con ricavi in calo da 74,731 miliardi di euro, a 60,734 miliardi, con un utile operativo di 2,022 miliardi contro i 3,584 miliardi del 2019. Tale valore includendo le operazioni non ordinarie, sale a 3,685 miliardi contro i 6,324 miliardi del 2019.