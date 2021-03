Sanità: Ivrea, 100 medici firmano appello per nuovo ospedale

Oltre cento medici attivi in Canavese, tra medici di famiglia, ospedalieri e liberi professionisti, hanno sottoscritto un appello per "sollecitare" la realizzazione del nuovo ospedale di Ivrea. I promotori affermano che si tratta di una "iniziativa unitaria, non divisiva e non sostitutiva delle responsabilità della politica" e sottolineano che "l'importante è che il nuovo ospedale venga costruito in tempi rapidi e nel modo migliore possibile". L'appello è indirizzato al governatore Alberto Cirio e ai sindaci del territorio. I medici chiedono di ritornare al progetto originale, quello già vagliato anche dal Politecnico di Torino, che prevede la realizzazione del nuovo ospedale a Ivrea in modo da salvaguardare anche il presidio sanitario di Cuorgnè.