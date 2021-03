Stellantis: Elkann, più forti con azioni Faurecia

Via libera degli azionisti di Stellantis alla proposta di distribuzione delle azioni di Faurecia. "È un altro passo per la conclusione degli accordi. Una soluzione responsabile per garantire liquidità a Stellantis e fare in modo che sia più forte", ha detto il presidente John Elkann durante l'assemblea straordinaria. La distribuzione delle azioni Faurecia offre a entrambe le società "prospettive di crescita: Stellantis potrà concentrarsi sulle sue attività, Faurecia potrà dimostrare il suo valore. E permetterà a voi azionisti di avere il meglio", ha spiegato Elkann.