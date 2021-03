Opportunità della Ravetto

Dicono che… la nomina di Laura Ravetto a responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità della Lega abbia agitato non poco lo stato maggiore del partito. In via Bellerio, dove molti colonnelli di Matteo Salvini temono che questo incarico sia un primo passo di una scalata dell’ex berlusconiana di ferro alle gerarchie, e pure in Piemonte, regione di nascita che potrebbe presto diventare pure di (ri)elezione, la notizia non è stata presa con troppo entusiasmo. Più d’uno, tra gli attuali deputati e senatori, teme di doverle cedere il posto.