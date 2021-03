Salvini "lega" Damilano

Dicono che… alla fine con la designazione di Guido Bertolaso a Roma anche le residue resistenze di Forza Italia verranno meno e Paolo Damilano potrà presto correre ufficialmente alla testa di tutta la coalizione di centrodestra alle comunali di Torino. L’ex capo della Protezione civile, oggi coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, infatti sarebbe pronto a rimangiarsi il “non possumus” pronunciato in televisione per indossare i panni del candidato sindaco della Capitale. Raccogliendo le sollecitazioni di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ha confidato ai suoi di essere certo di riuscire a convincere anche la riluttante Giorgia Meloni che continua ad insistere sul presidente dell’Istituto di credito sportivo e consigliere di Abi Andrea Abodi. Il leader della Lega vorrebbe però evitare lo “spezzatino” della comunicazione “a rate” delle candidature nelle grandi città, per questa ragione preferirebbe attendere la composizione del quadro completo. Ma su Torino, avrebbe rivelato in un recente colloquio alcuni parlamentari del suo partito, “non ci sono dubbi, il candidato sarà Damilano”.