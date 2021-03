Quota Pentenero

Dicono che… come in una sorta di contrappasso anche Gianna Pentenero si sia ritrovata sotto attacco all’interno del suo gineceo, ovvero il gruppo whatsapp Conferenza Donne Piemonte. È bastato che l’ex assessora pubblicasse il panel della sua prossima iniziativa virtuale, intitolata senza troppo sforzo d’immaginazione Nuove idee per Torino, per far mandare in fibrillazione la chat. Ma come, proprio lei che da mesi raccoglie firme oer promuovere la maggiore rappresentanza femminile nella competizione elettorale ha invitato non uno, non due, ma ben cinque uomini a discutere del futuro della città? E neanche una donna? Apriti cielo.