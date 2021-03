Covid: in Piemonte 2.357 positivi, ricoveri stabili

Sono 2.357 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte. Sono pari all’8,9% dei 26.369 tamponi eseguiti, di cui 14.783 antigenici. Dei 2.357 nuovi casi, gli asintomatici sono 807 (34,2%). Giornata stabile per le terapie intensive dopo i ricoverati sono 315, come ieri, mentre gli ospedalizzati negli altri reparti scendono da 3.281 a 3.279 (-2). Resta alto il numero dei decessi: 45 processati nelle ultime ventiquattr’ore che fanno salire il numero complessivo a 9.811.